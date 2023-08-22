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Спасите от «вампиров»: летучие мыши начали залетать в квартиры в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasite-ot-vampirov-letuchie-myshi-nachali-zaletat-v-kvartiry-v-novorossijske
Спасите от «вампиров»: летучие мыши начали залетать в квартиры в Новороссийске
Фото Алексея Одерова

В течения дня 21 августа в городскую службу спасения поступило сразу три вызова от жильцов квартир, к которым залетели летучие мыши.

Рукокрылые залетели к жителями многоэтажек в разных районах Новороссийска. Спасатели выехали по указанным адресам и поймали незваных гостей с помощью подручных средств.

«Очаровашек» затем выпустили на волю. Не обижайте летучих мышей!», — написал в Telegram начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

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