Спасите от «вампиров»: летучие мыши начали залетать в квартиры в Новороссийске

В течения дня 21 августа в городскую службу спасения поступило сразу три вызова от жильцов квартир, к которым залетели летучие мыши.

Рукокрылые залетели к жителями многоэтажек в разных районах Новороссийска. Спасатели выехали по указанным адресам и поймали незваных гостей с помощью подручных средств.

«Очаровашек» затем выпустили на волю. Не обижайте летучих мышей!», — написал в Telegram начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Читайте также: змея заползла в детскую комнату в частном доме в Новороссийске. В службу спасения обратились хозяева дома в станице Натухаевской.