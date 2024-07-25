Спасенный из заброшенного сафари-парка в Сочи медведь Винни обретет новый дом

Медведя в конце августа планируют отправить в вольерный комплекс «Лаура», который находится в Кавказском заповеднике. Там содержат диких животных, неспособных выжить в дикой природе.

По словам председателя Сочинского географического общества Александра Зобнина, перевозка медведя немного задерживается, но ее никто не отменял.

«Буквально на днях директор позвонил, сказал, еще одна-две-три недели. Поэтому это конец августа — начало сентября, будем его перевозить, переселять на новое место», — цитирует Зобнина РИА «Новости».

Сейчас животное находится в клетке, за ним ухаживают специалисты Сочинского географического общества. Медведя спасают от жары прохладными ваннами и мороженным.

«В его летнем рационе сейчас преобладают овощи и фрукты, а также каша, рыба и, конечно, правильный мед», — написали в Telegram-канале «Сочинский географ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасенный из заброшенного сафари-парка в Сочи медведь Винни имеет насыщенную биографию — он ветеран цирка.