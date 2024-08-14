Спасатели вывели из леса заблудившихся у смотровой площадки туристок в Сочи

Вечером 13 августа в МЧС поступило сообщение о том, что в лесу в окрестностях села Пластунка заблудились две девушки.

В спасательную службу позвонила одна из двух девушек и рассказала о том, что вместе с младшей сестрой они пошли погулять к смотровой площадке с видом на вечерний Сочи. На обратном пути девушки сошли с тропы. Они включили онлайн-навигатор «Яндекс Карты», пытались вновь выйти на маршрут, но не смогли.

Звонившие отправили спасателям данные геолокации. По координатам спасатели нашли заблудившихся и вывели их из леса в черту города. На отдых в Сочи девушки приехали из Москвы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели напоминают, что перед походом в горы на телефон необходимо скачать отдельную офлайн-программу с картами. Когда на маршруте не будет мобильной связи и интернета, программа продолжит работать по GPS-навигатору и заранее скачанной карте. Также полезно, идя в горы, включать GPS-трекер. В случае если вы заблудитесь, можно будет по записанному треку вернуться обратно.

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