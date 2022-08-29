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Спартакиада сильнейших: какие награды завоевали кубанские спортсмены

Спорт
29.08.2022 17:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/spartakiada-silnejshih-kakie-nagrady-zavoevali-kubanskie-sportsmeny
Видео канала «Кубань 24»

Много успехов у кубанцев на Спартакиаде сильнейших.

В женском боксе — четыре медали. Золото выиграли краснодарка Нуне Асатрян и Анастасия Шамонова из станицы Марьянской, серебро у анапчанки Алины Пушкарь, бронза у Екатерины Молчановой из Горячего Ключа.

В гребном спорте также четыре медали. Мужские четверки выиграли золото и серебро, у женщин победили квартет и восьмерка. В командном зачете Краснодарский край третий после Санкт-Петербурга и Москвы.

В тяжелой атлетике серебро в весе до 71 кг у Анастасии Романовой. В категории свыше 102 кг Антоний Савчук третий. Оба спортсмена из Краснодара. А сочинец Семен Кутузов — третий в скейтбординге в дисциплине «улица».

«Бронзовой» получилась Спартакиада для самбистов. Награды завоевали армавирцы Харун Тлишев и Амир Псеунок, курганинцы Бислан Надюков и Владимир Мнацаканян, а еще Анастасия Гончарова из Тихорецка.

В игровых видах спорта два третьих места. Краевые баскетболисты в матче за бронзу одолели сборную Башкортостана, а волейболистки Сириуса разобрались с командой из Калининградской области.

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