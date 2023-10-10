«Союзмультфильм» подал в суд на кубанских бизнесменов за торговлю контрафактом

Речь идет о производителях контрафактной продукции и оптовых продавцах продукции с изображением персонажей мультфильмов, среди которых Чебурашка, Волк и Винни-Пух.

По данным картотеки картотеки Арбитражного суда Краснодарского края, киностудия по производству мультипликационных фильмов «Союзмультфильм» направила 57 исковых заявлений более чем на 3 млн рублей к предпринимателям и фирмам из Краснодарского края, нарушивших закон о товарных знаках. Первый иск был подан 18 января, последний — 5 октября.

В числе ответчиков бизнесмены, занимающиеся розничной торговлей в Сочи, Анапе и Краснодаре. Суды по семи делам киностудия уже выиграла. С бизнесменов взыскали от 10 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. Уточняется, что в магазинах нарушителей продавалась детская одежда, канцелярия и другие товары с изображением мультяшных героев.

Всего в прошлом году по всей России выявили более 6 тыс. нарушений авторских прав кинокомпании на популярные анимационные образы. За нарушение авторских прав на персонажа Волк «Союзмультфильм» требует с ответчиков по 10 тыс. рублей, за Чебурашку — от 50 до 100 тыс. рублей.

Чаще других в торговле незаконно используют таких персонажей, как медвежонок Умка, Котенок Гав, Чебурашка, Крокодил Гена, героев из деревни Простоквашино, Волка и Зайца из «Ну, погоди!», Винни Пуха, Карлсона и Волка из фильма «Жил-был пес», пишет «Коммерсантъ».

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