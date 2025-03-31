Союз пчеловодов РФ: на Кубани после зимы погибло до 80% пчел

По словам кубанских пчеловодов, они столкнулись с массовой гибелью пчел после зимы.

По словам председателя Союза пчеловодов России по Краснодарскому краю Ивана Злобнова, массовая гибель пчел произошла не только в Краснодарском крае, но и в Ставропольском, а также Ростовской области. На Кубани погибло около 60-80% пчел. Похожая ситуация наблюдается в Ростовской области и на Ставрополье.

«Причины — бесконтрольное применение химии. Отсутствие севооборота медоносных культур, запашка всех природоохранных зон вдоль речек, а также запрет въезда пчел в лес», — сказал эксперт.

Владельцы домашних пасек считают, что в гибели пчел виноваты температурные «качели». В некоторых хозяйствах после зимы погибло более половины пчелиных семей.

По словам председателя правления Союза органического земледелия Сергея Коршунова, основных причин гибели насекомых несколько — это вредители, болезни, химические пестициды и климатические стрессы.

«При этом температурные перепады — это скорее факторы, ослабляющие организм пчел. Здоровая пчела их выдержит лучше, чем ослабленная», — отметил эксперт.

По данным Союза пчеловодов России, в прошлом году после зимы погибло более 50% пчел. Эксперты отмечают, что сокращения их численности может привести к потере урожая, так как 75% плодовых и семенных сельхозкультур зависят от опыления, пишет «Ъ-Кубань».

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