Союз дорожников Кубани: в июне сдадут первую очередь патриотического парка в Динском районе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 18 января встретился с президентом Союза дорожников Кубани Александром Карпенко.

Глава региона отметил, что в 2023 году в крае планируют отремонтировать и построить около 500 км дорог.

«Союз дорожников Кубани — одно из самых сильных профессиональных объединений Краснодарского края. В него входят более 50 ведущих предприятий дорожной отрасли. Любая новая дорога — это надежда жителей на то, что проблемы логистики и пробок будут решены. Причем речь идет не только о городах, но и о небольших населенных пунктах — там также необходимо благоустройство», — сказал Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, значительное финансирование край направляет на ремонт, содержание и строительство дорог. Объем регионального дорожного фонда в прошлом году составил 48 млрд рублей, в этом году составит не менее 45 млрд рублей. Средства направят на расширение Западного обхода, а также строительство Яблоновского моста и реконструкцию Тургеневского моста. Об этих объектах главу региона спрашивали жители во время «Прямой линии».

Кондратьев также отметил, что Союз дорожников Кубани добровольно жертвует средства на строительство военно-патриотического центра имени генерала Виктора Казанцева в Динском районе. Губернатор добавил, что этот поступок — пример заботы о подрастающем поколении и вклад в будущее края.

К маю этого года в центре завершат все монтажные работы, после чего приступят к пуско-наладочным. В июне 2023 года в эксплуатацию сдадут первую очередь парка, рассказал Александр Карпенко.

«Наша основная деятельность направлена на строительство важных инфраструктурных объектов. Мы многое делаем для жителей, прокладываем дороги, реконструируем трассы, такие как обходы станицы Ленинградской и Тимашевска. Также занимаемся благотворительностью, возводим храмы, помогаем мобилизованным, выполняющим боевые задачи в зоне СВО», — цитирует Александра Карпенко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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