Современную школу на 1,1 тыс. мест ввели в эксплуатацию в Краснодаре

Учреждение построили на улице Колхозной. Оно станет филиалом гимназии № 23. Школа откроет свои двери для учеников 1 сентября 2024 года. Об этом 28 декабря сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов.

Глава города отметил, что уже посетил объект и убедился, что школьники будут учиться, заниматься спортом и творчеством в комфортных условиях. Он подчеркнул, что материалы, оснащение и техника — высокого качества.

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«Видим итог комплексного развития этой территории, где еще возводятся новые жилые дома, а уже работает большой детский сад и готова школа», — написал Наумов в Telegram.

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