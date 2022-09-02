Совет эксперта: что заменит трудовую книжку при оформлении пенсии

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Какие справки и документы смогут заменить трудовую книжку, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

«Основной документ, подтверждающий стаж — трудовая книжка, при ее отсутствии, либо некорректных записях, в подтверждение стажа принимаются справки от работодателя либо из архивного учреждения», — отметила эксперт.

Лебединская добавила, что выписки из приказов, лицевые счета или ведомости на выдачу зарплаты, а также удостоверения и письменные трудовые договоры могут помочь подтвердить трудовой стаж пенсионера.

В случае, если получение архивной справки невозможно, подтвердить рабочий стаж на предприятии можно на основании показаний минимум двух свидетелей, сообщает «Прайм».

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