Совет эксперта: что заменит трудовую книжку при оформлении пенсии
Общество
02.09.2022 09:30
Какие справки и документы смогут заменить трудовую книжку, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.
«Основной документ, подтверждающий стаж — трудовая книжка, при ее отсутствии, либо некорректных записях, в подтверждение стажа принимаются справки от работодателя либо из архивного учреждения», — отметила эксперт.
Лебединская добавила, что выписки из приказов, лицевые счета или ведомости на выдачу зарплаты, а также удостоверения и письменные трудовые договоры могут помочь подтвердить трудовой стаж пенсионера.
В случае, если получение архивной справки невозможно, подтвердить рабочий стаж на предприятии можно на основании показаний минимум двух свидетелей, сообщает «Прайм».
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