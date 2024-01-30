Совбез РФ: претензии Киева на Кубань абсурдны
Помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов 30 января заявил, что указ президента Украины Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях РФ» звучит абсурдно.
Он также отметил, что даже рассуждать о принадлежности Кубани или Воронежской области глупо.
«Ставленник Вашингтона Зеленский недавно подписал указ, согласно которому исконно русские земли он цинично называет украинскими. Он дал поручения кабмину и Национальной академии наук сочинить свою версию истории Украины и внедрить ее в учебные программы. Зеленскому ли не знать, что ситуация обстоит ровно наоборот», — пояснил Мухитов.
Жители Новороссии и Донбасса всегда считали своей родину Россию, а рассуждать о принадлежности Краснодарского края и Воронежской области и вовсе смешно, подчеркнул он.
Кроме того, Мухитов напомнил, что недавно отмечали 370-ю годовщину Переяславской рады.
«Сотни жителей Мелитополя пришли возложить цветы к памятнику гетману Богдану Хмельницкому, который еще в 1654 году провозгласил: «Навеки с русским народом». И так и было много столетий — до тех пор, пока в 2014 году на Украине не спровоцировали «майдан», — цитирует Наиля Мухитова ТАСС.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ, который относит территории Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей к землям, якобы исторически населенным украинцами.