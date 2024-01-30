Помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов 30 января заявил, что указ президента Украины Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях РФ» звучит абсурдно.

Он также отметил, что даже рассуждать о принадлежности Кубани или Воронежской области глупо.

«Ставленник Вашингтона Зеленский недавно подписал указ, согласно которому исконно русские земли он цинично называет украинскими. Он дал поручения кабмину и Национальной академии наук сочинить свою версию истории Украины и внедрить ее в учебные программы. Зеленскому ли не знать, что ситуация обстоит ровно наоборот», — пояснил Мухитов.

Жители Новороссии и Донбасса всегда считали своей родину Россию, а рассуждать о принадлежности Краснодарского края и Воронежской области и вовсе смешно, подчеркнул он.

Кроме того, Мухитов напомнил, что недавно отмечали 370-ю годовщину Переяславской рады.

«Сотни жителей Мелитополя пришли возложить цветы к памятнику гетману Богдану Хмельницкому, который еще в 1654 году провозгласил: «Навеки с русским народом». И так и было много столетий — до тех пор, пока в 2014 году на Украине не спровоцировали «майдан», — цитирует Наиля Мухитова ТАСС.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ, который относит территории Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей к землям, якобы исторически населенным украинцами.