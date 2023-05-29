Соцсети: в Новороссийске загорелась городская свалка

Утром 29 мая в местных пабликах появилась информация о том, что на мусорном полигоне на горе Щелба в селе Борисовка произошло сильное возгорание.

Ранее эта свалка горела 21 октября прошлого года. Площадь возгорания тогда составила около 100 кв. метров. Пожар на полигоне потушили, однако он снова загорелась на следующий день. Площадь тления мусора 22 октября составила 25 кв. метров при шести точках горения.

Официальных сведений о пожаре на городской свалке в Борисовке пока не поступало. Информация уточняется.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске жители села Борисовка попросили перенести мусорный полигон. Они пожаловались на неприятный запах после очередного возгорания свалки, которое произошло осенью 2022 года. Смог после пожаров и зловонные запахи доносятся с горы отходов с каждым разом все сильнее, говорят жители Борисовки. За несколько лет количество возгораний на свалке увеличилось вместе с тоннами мусора.