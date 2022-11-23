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Сотрудники сочинского «Водоканала» приняли участие в донорской акции «Ради жизни»

Общество
23.11.2022 17:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotrudniki-sochinskogo-vodokanala-prinyali-uchastie-v-donorskoj-aktsii-radi-zhizni
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Люди сдали по 450 мл крови, в том числе, чтобы поддержать российских военных, участвующих в спецоперации.

После забора кровь делится на три компонента: плазму, эритроциты и тромбоциты. Затем исследуется и хранится в специальных условиях до отправки в больницы. В первый день акции работники организации сдали порядка 10 л крови. Продлится она несколько дней. А впоследствии решено сделать такие дни донора регулярными.

Читайте также: почетный донор России Елена Болтенкова: при регулярной сдаче крови происходит обновление организма.

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