Сотрудники сочинского «Водоканала» приняли участие в донорской акции «Ради жизни»

Видео канала «Кубань 24»

Люди сдали по 450 мл крови, в том числе, чтобы поддержать российских военных, участвующих в спецоперации.

После забора кровь делится на три компонента: плазму, эритроциты и тромбоциты. Затем исследуется и хранится в специальных условиях до отправки в больницы. В первый день акции работники организации сдали порядка 10 л крови. Продлится она несколько дней. А впоследствии решено сделать такие дни донора регулярными.

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