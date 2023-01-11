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Сотрудники мэрии Краснодара скрыли доходы на 13,6 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotrudniki-merii-krasnodara-skryli-dohody-na-13-6-mln-rublej
Сотрудники мэрии Краснодара скрыли доходы на 13,6 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Прокуратура проверила соблюдение законов о противодействии коррупции и муниципальной службе в департаменте архитектуры и градостроительства Краснодара.

В ходе проверки правоохранители выявили случаи трудоустройства на муниципальную службу сотрудников, которые не отвечают должностным требованиям. Некоторые сотрудники департамента устроились на работу без диплома о высшем образовании. Из-за использования подложного документа возбудили уголовное дело.

Кроме того, сотрудники прокуратуры установили, что некоторые работники департамента предоставили недостоверную информацию о доходах. Они скрыли доходы на сумму более 13,6 млн рублей, имущественные обязательства на сумму более 8 млн рублей и счета в банках.

По результатам проверки в департаменте архитектуры и градостроительства мэру Краснодара внесли представление. К дисциплинарной ответственности привлекли пятерых сотрудников, двое работников уволились по собственному желанию, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 59 работников управления Роспотребнадзора скрыли данные об имуществе и доходах.

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