Сотрудники мэрии Краснодара скрыли доходы на 13,6 млн рублей
Прокуратура проверила соблюдение законов о противодействии коррупции и муниципальной службе в департаменте архитектуры и градостроительства Краснодара.
В ходе проверки правоохранители выявили случаи трудоустройства на муниципальную службу сотрудников, которые не отвечают должностным требованиям. Некоторые сотрудники департамента устроились на работу без диплома о высшем образовании. Из-за использования подложного документа возбудили уголовное дело.
Кроме того, сотрудники прокуратуры установили, что некоторые работники департамента предоставили недостоверную информацию о доходах. Они скрыли доходы на сумму более 13,6 млн рублей, имущественные обязательства на сумму более 8 млн рублей и счета в банках.
По результатам проверки в департаменте архитектуры и градостроительства мэру Краснодара внесли представление. К дисциплинарной ответственности привлекли пятерых сотрудников, двое работников уволились по собственному желанию, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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