Сотрудники МЧС провели противопожарный рейд в Прикубанском округе Краснодара

Видео канала «Кубань 24»

На выезде они обследовали жилой сектор поселка Лазурного и садового товарищества «Мечта». Во время подворового обхода провели профилактические беседы с местными жителями и раздали памятки с правилами пожарной безопасности в частном секторе.

«В связи с устоявшейся теплой безветренной погодой на территории Краснодара сложилась пожароопасная обстановка. Большая часть пожаров, согласно статистике, порядка 80% приходится у нас на жилой сектор. Причинами таких пожаров является незнание населения элементарных правил обращения с источниками открытого огня», — сообщил начальник отделения НД и ПР Прикубанского округа города Краснодара МЧС России по Краснодарскому краю Олег Костомахин.

Сейчас в Краснодарском крае действуют экстренные предупреждения о чрезвычайной пожароопасности. С начала 2022 года подобные проверки были проведены почти в 300 населенных пунктах региона. В итоге выявили около 600 нарушений по использованию домашних электроприборов, печного и газового отопления.