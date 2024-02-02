Состав «Локомотива-Кубань» пополнил экс-игрок мадридского «Реала» и УНИКСа

Речь идет о сенегальском баскетболисте Морисе Ндуре. О его перехода в «Локомотив-Кубань» стало известно 2 февраля.

Ранее 31-летний Ндур выступал за мадридский «Реал», «Валенсию», «Галатасарай», «Хапоэль», литовский «Ритас» и УНИКС.

Ндур играет на позициях центрового и форварда. Он имеет богатый опыт выступления за сборную Сенегала. С ней баскетболист дважды завоевывал бронзовые медали на Кубке Африки. В 2019 году его признали лучшим по игре в защите в Единой лиге ВТБ.

Кроме того, Ндур провел более 30 игр в НБА в составе «Нью-Йорк Никс», сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

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