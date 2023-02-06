Соревнования по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе пройдут на Кубани
Спорт
06.02.2023 21:45
В апреле на федеральной базе «Юг спорт» в Сочи пройдет Кубок страны. В мае сильнейшие спортсмены приедут в краснодарский дворец спорта «Олимп» на командный чемпионат.
Опыт проведения таких соревнований большой. В прошлом году краевая столица принимала у себя первенство России, а в позапрошлом — чемпионат.
«Будем выступать в родных стенах, здесь проще морально, здесь близкие и друзья поддерживают. Поэтому мы очень ждем грядущих соревнований для того, чтобы всех порвать», — сказал серебряный призер кубка Краснодарского края Игорь Шикунов.
В марте на Черноморском побережье пройдет еще один всероссийский старт. Первенство страны примет «Сириус-Арена». Два года назад на другом олимпийском объекте, «Айсберге», проводился чемпионат Европы по прыжкам на батуте. А Краснодар дважды был местом проведения этапов Кубка мира, в последний раз — в 2006 году.
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