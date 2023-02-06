Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Соревнования по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе пройдут на Кубани

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/sorevnovaniya-po-pryzhkam-na-batute-akrobaticheskoj-dorozhke-i-dvojnom-minitrampe-projdut-na-kubani
Видео канала «Кубань 24»

В апреле на федеральной базе «Юг спорт» в Сочи пройдет Кубок страны. В мае сильнейшие спортсмены приедут в краснодарский дворец спорта «Олимп» на командный чемпионат.

Опыт проведения таких соревнований большой. В прошлом году краевая столица принимала у себя первенство России, а в позапрошлом — чемпионат.

«Будем выступать в родных стенах, здесь проще морально, здесь близкие и друзья поддерживают. Поэтому мы очень ждем грядущих соревнований для того, чтобы всех порвать», — сказал серебряный призер кубка Краснодарского края Игорь Шикунов.

В марте на Черноморском побережье пройдет еще один всероссийский старт. Первенство страны примет «Сириус-Арена». Два года назад на другом олимпийском объекте, «Айсберге», проводился чемпионат Европы по прыжкам на батуте. А Краснодар дважды был местом проведения этапов Кубка мира, в последний раз — в 2006 году.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Сафари-парк в Сочи: что будет с животными после разорения парка
Сафари-парк в Сочи: что будет с животными после разорения парка
Путин: новые регионы РФ необходимо подключить к нацпроектам и обеспечить финансированием
Путин: новые регионы РФ необходимо подключить к нацпроектам и обеспечить финансированием
Штормовое предупреждение по сильному ветру и волнению моря объявлено в Краснодарском крае
Штормовое предупреждение по сильному ветру и волнению моря объявлено в Краснодарском крае
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Неадекватный мужчина пытался похитить тело Ленина из мавзолея
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества актера Сергея Пускепалиса
  5. Досрочное освобождение криминального авторитета Шакро Молодого опровергли правоохранители Кубани
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях