Соревнования по плаванию на призы Любови Русановой стартовали в Краснодаре

Для пловцов этот турнир ежегодно открывает сезон. Он проходит в кубанской столице с 1983 года.

«Для меня это как тренировочный турнир, чтобы почувствовать соревновательную форму. Этот турнир в этом году для меня был первый. Как раз, чтобы включиться в этот соревновательный ритм», — поделилась победительница краевых соревнований по плаванию Анастасия Грива.

В этом году в Краснодар приехали 275 пловцов из 15 районов. Соревнуются спортсмены в трех возрастных категориях. Самым младшим — 12 лет, старшим — 17. В программе соревнований три дистанции — 50, 100 и 200 м вольным стилем, баттерфляем, брассом и на спине.

За турниром ежегодно наблюдает двукратный олимпийский призер Любовь Русанова. Серебро и бронзу Олимпийских игр она завоевала в 1976 году. Стометровку в Монреале проплыла за 1 минуту 13 секунд. Сейчас за достижение этого времени дают лишь звание мастера спорта.

«Меняется отношение к тренировкам, меняется сама тренировка, какие-то медицинские подходы, восстановление. Я думаю, только с этим связано. Потому что мне казалось, мы были здоровее, чем нынешнее поколение. Но видно, что технологии в спорте шагнули далеко», — сказала заслуженный мастер спорта Любовь Русанова.

Начался краевой турнир 2 февраля, в день рождения Русановой. Завершатся соревнования 3 февраля.