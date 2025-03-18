Соревнования и первенство РФ по современному пятиборью стартовали в Краснодаре

Открыл состязания турнир по фехтования. Также в программе — гонка с препятствиями, плаванье и бег со стрельбой.

Награды разыграют как в личном, так и в командном зачетах. Участвуют юноши и девушки от 13 до 18 лет.

«Все будет в духе взаимоуважения, четкой и конкурентной борьбы. Уверен, что победит сильнейший. Каждому желаю процветания и успехов в дальнейшей своей судьбе», — отметил замминистра физической культуры и спорта Краснодарского края Алексей Иванов.

«Лучшие попадают в сборную России, а сборная представляется на международной арене. У нас полосы сейчас открыли, полностью мы можем принимать другие регионы. Для Краснодарского края это очень значимые соревнования», — рассказал старший тренер по современному пятиборью Краснодара Олег Булгаков.

Юношеские соревнования такого уровня в столице Кубани проходят впервые. В них участвуют более 300 сильнейших пятиборцев из 19 регионов страны.

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