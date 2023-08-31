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Соревнование через расстояние: жители Краснодара могут принять участие в онлайн-забеге

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/sorevnovanie-cherez-rasstoyanie-zhiteli-krasnodara-mogut-prinyat-uchastie-v-onlajn-zabege
Соревнование через расстояние: жители Краснодара могут принять участие в онлайн-забеге
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Мероприятие проведут в формате конкурса между городами России 2 и 3 сентября. Его организуют согласно программе «Пять шагов для городов».

Чтобы принять участие в онлайн-забеге, нужно перейти по ссылке и зафиксировать результат своей пробежки на 3 км в приложении. Пять победителей среди городов озвучат в рамках Восточного экономического форума, который пройдет 10–13 сентября во Владивостоке. Также между участниками разыграют уникальные призы.

По словам директора департамента по физической культуре и спорту Бориса Тихоненко, в августе краснодарцы уже принимали участие в подобном мероприятии и могли испытать свои силы на дистанции в 5 км. В планах проводить как можно больше таких спортивных соревнований, чтобы популяризировать активный образ жизни среди горожан, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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