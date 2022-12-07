Сон при свете увеличивает риск диабета

Многие не выключают свет ночью. Кто-то засыпает под телевизор, оставляя его включенным. Кто-то оставляет гореть «ночник» или иные дополнительные источники света, потому что так комфортнее или чтобы, встав ночью, все видеть. Тем не менее такие привычки не столь безобидны, как кажется.

Хроническое воздействие света в ночное время повышает уровень глюкозы в крови спящих и приводит к более высокому риску инсулинорезистентности и диабета, сообщает доктор медицины Сайед Табиш. Он рассказал о результатах проведенных исследований на страницах журнала Diabetologia.

Исследователи обнаружили, что «сон всего одну ночь при тусклом свете, таком как телевизор с выключенным звуком, повысил уровень сахара в крови и частоту сердечных сокращений у всех испытуемых в группе». В группу входило более 20 человек различного возраста.

Это важно, потому что повышенная частота сердечных сокращений в ночное время — фактор риска сердечных заболеваний, а повышенный уровень сахара в крови в конечном итоге может привести к диабету второго типа.

При этом ночное освещение, из какими бы ни были его источники, ученые определяют не иначе, как «световое загрязнение». Они рекомендуют не только отключать телевизор и осветительные приборы, но и не использовать приборы с подсветкой — от зарядных устройств и фумигаторов, до индикационной подсветке на любом оборудовании. Или как минимум, не включать их в помещении спальни. Также рекомендуется использовать темные шторы, чтобы избежать проникновения в спальню света с улицы. Особенно важно это делать людям, находящимся в состоянии преддиабета, считает доктор Табиш.

По данным страховых компаний, на которые опирается доктор Табиш, 80% людей, находящихся в состоянии преддиабета, об этом не знают, так как это состояние очень часто не имеет никаких ярко выраженных симптомов. Таким образом учитывать рекомендации по организации своего сна стоит самому широкому кругу граждан.

Тем более, что, как отмечает Гарвардская государственная школа здравоохранения, предиабет и диабет второго типа часто обусловлены образом жизни и в значительной степени предотвратимы. Профилактику диабета второго типа можно свести к пяти словам: «оставаться стройным и оставаться активным».