Сомнолог Бузунов назвал способ легко пробуждаться по утрам осенью и зимой

В этот период года уменьшается продолжительность светового дня, поэтому людям становится труднее вставать по утрам даже в привычное время.

По словам врача-сомнолога Романа Бузунова, есть научные исследования, доказывающие, что к зиме у человека смещаются циркадные ритмы. Это происходит потому, что ранним утром за окном еще темно, из-за чего меняется ощущение дня и ночи.

«То есть если воздействовать на человека ярким светом в утренние часы, он быстрее активизируется и к вечеру успеет устать. А если с утра нет света, то слабая активность в это время приводит к тому, что вечером человеку не хочется спать. В результате он поздно засыпает и на следующее утро ему сложно рано проснуться», — объяснил медик.

Специалист отметил, что человек может сам корректировать свои биологические часы. Например, поздней осенью для пробуждения можно использовать искусственное освещение, чтобы обмануть организм.

«Можно использовать светобудильники, имитирующие рассвет, или так называемую светотерапию сезонной депрессии — яркую белую лампу в 10 тыс. люксов. Офисный белый свет от 5,5 тыс. кельвинов тоже помогает, потому что мозг его воспринимает как солнечный», — рассказал Роман Бузунов.

Врач добавил, что главное — постоянно соблюдать режим дня, тогда циркадный ритм подстроится, сообщает радио Sputnik.

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