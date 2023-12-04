Сомнолог Бузунов назвал способ избавиться от одного из видов бессонницы

Любой здоровый человек в течение ночи незаметно для себя несколько раз просыпается, чтобы, например, сменить позу и продолжить сон. Но у некоторых такое пробуждение вызывает тревогу и мысли о том, что уже не удастся заснуть.

По словам сомнолога, доктора медицинских наук Романа Бузунова, сон состоит из нескольких стадий, и физиологические пробуждения происходят каждые два часа, просто здоровые люди не обращают на это внимания.

«Проблемы начинаются, когда эти пробуждения вызывают у человека беспокойство: «Ой, проснулся, ой, не смогу заснуть, а что же теперь делать?». Это стресс, это подскок давления, и человек реально не засыпает. У него возникает условный рефлекс боязни не заснуть, а постель ассоциируется с бессонницей. Это порочный круг, который может привести к тяжелому нарушению сна», — предупредил специалист.

Если в течение 15 минут не удается заснуть, не следует просто лежать в постели, продолжил врач. В этом случае лучше пойти в другую комнату и заняться чем-то скучным, что можно в любой момент прервать, чтобы вернуться ко сну. Также, если недосып связан с каким-то беспокойством, нельзя менять время пробуждения и отменять планы на следующий день. Это поможет накопить дефицит сна, что позволит в дальнейшем легче заснуть.

«Как только мы создаем дефицит сна, человек испытывает выраженную сонливость, и когда он приближается к кровати, у него, конечно, возникает мысль — «а вдруг не засну», но он просто падает и засыпает. Достаточно 10-15 раз заснуть, не боясь, и сформируется положительный рефлекс «постель – сон», — отметил Роман Бузунов.

Сомнолог заключил, что часто бессонница — это не болезнь, а нарушение мышления и поведения. В этом случае лучшим средством, чтобы побороть ее, будет именно ограничение сна, сообщает радио Sputnik.

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