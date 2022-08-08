Солистка рок-группы «Маша и Медведи» выпустила новую песню «Правда за нами»
Культура
08.08.2022 21:13
Кубанская певица Маша Макарова 8 августа опубликовала в соцсетях патриотическую песню.
«Несмотря на периодически накрывающие меня приступы самокопания и сомнений уверена, что все-таки правда за нами. Что и спешу сообщить всем сомневающимся, публикуя этот трек», — написала Маша Макарова в своем аккаунте во «ВКонтакте».
В записи трека принял участие гитарист группы Sounds of Sputnik Александр Иванов.
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