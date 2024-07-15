Солист группы «Баян Микс» Сергей Котков скончался возрасте 39 лет в Геленджике

О внезапной смерти Сергея Коткова — одного из двух участников фольклорного коллектива «Баян Микс» — сообщил художественный руководитель Сергей Войтенко.

По словам коллеги, музыкант был на отдыхе Геленджике и заболел. Врачи диагностировали у него пневмонию, справиться с который организм артиста не смог.

Мужа и отца потеряли жена и четверо детей. Друзья Коткова обратились к поклонникам творчества баяниста с просьбой помочь вдове перевезти тело покойного домой из Краснодарского края в Москву и устроить достойные похороны.

Группа «Баян Микс» существует почти два десятилетия. Участники получали многочисленные премии за победах на конкурсах и фестивалях «Шансон года», «Звезды дорожного радио» и многих других. В 2011 году артистам был вручен орден «За заслуги перед Отечеством в области культуры».

Церемония прощания с Сергеем Котковым пройдет в Москве 16 июля в Центральном офицерском клубе Воздушно-космических сил.