«Солар» улучшает технологии защиты детей от веб-угроз для подписки «MiXX Вместе»

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Подписка «MiXX Вместе», представленная в августе 2024 года «Ростелекомом», T2 (бывший Теле2) и ГК «Солар» для семей с детьми, прошла обновление и теперь усилена категоризатором веб-ресурсов Solar webProxy. Это решение успешно применяется для контентной фильтрации в более чем 80 тыс. образовательных учреждениях по всей России.

Семейная подписка «MiXX Вместе» представляет собой набор из 17 развивающих цифровых сервисов для детей, предлагаемых дочерними компаниями и партнерами «Ростелекома». Информационную безопасность подписчиков обеспечивают технологии «Солара». Чтобы ребенок во время серфинга в сети не столкнулся с недоброжелателями и мошенниками, а также не попал на сайты, связанные с вредоносным программным обеспечением и фишингом, в подписке используются наборы данных об угрозах от Центра исследования киберугроз Solar 4RAYS. Это дает родителям уверенность в безопасности онлайн-пространства для их детей и способствует созданию более защищенного цифрового окружения.

Согласно результатам социологического исследования, проведенного агентством «Михайлов и Партнеры. Аналитика» при участии ГК «Солар», более половины опрошенных детей (56%) сталкивались с запрещенным контентом в Интернете, и 76% из них делились увиденным с другими. Чаще всего это были материалы порнографического или эротического содержания (26%), пропаганда национальной розни (17%), нетрадиционных отношений (16%) и наркотических средств (15%). Более чем в половине случаев (55%) подобную информацию дети и подростки находят сами, «случайно наткнувшись» в Интернете.

Есть ряд технологий кибербезопасности, которые могут помочь взрослым контролировать и защищать детей в интернете. Одной из таких систем является шлюз веб-безопасности Solar webProxy, который блокирует доступ к фишинговым, зараженным и запрещенным законом сайтам. Фильтрация интернет-ресурсов осуществляется с помощью собственного категоризатора webCat, который автоматически определяет тематику ресурса и распределяет его по 73 категориям, включая потенциально опасные для детей. Администратор системы блокирует доступ к таким ресурсам. К ним относятся: онлайн-казино и букмекерские конторы, сайты с информацией об алкоголе, наркотиках и курении, порнографические материалы, а также сервисы массовых e-mail-рассылок и СМС-бомберы. В базе данных «Солара» содержится более 10 миллионов категоризированных сайтов, и база ежедневно обновляется, что обеспечивает актуальность защиты.

«Продукт Solar webProxy уже применяется для обеспечения безопасного доступа к образовательным и информационным ресурсам в школах и других учебных заведениях по всей России. Шлюз гарантирует возможность посещения только необходимых для обучения сайтов и сервисов, одновременно блокируя запрещенные Роскомнадзором и другие опасные для психики и здоровья детей веб-ресурсы. Теперь решение, которое надежно защищает детей от интернет-угроз в учебное время, доступна им и дома, что позволяет родителям быть уверенными в безопасности онлайн-пространства для своих детей», — рассказала руководитель продукта Solar webProxy ГК «Солар» Анастасия Хвещеник.

Solar webProxy — это шлюз безопасности, дополненный функциями глубокой аналитики, фильтрации веб-трафика, проксирования и разграничения пользовательских прав. Решение существует на рынке с 2019 года, внесено в реестр отечественного ПО и сертифицировано ФСТЭК России. Solar webProxy еженедельно фиксирует свыше 5 миллиардов интернет-запросов к информационным ресурсам в школах по всей России, при этом примерно 10% из них относится к ресурсам, содержащим опасный контент.

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