Сокращение производства мидий и устриц ожидается на Кубани в 2024 году

Существенное сокращение производства связано с работами по восстановлению коллекторов, поврежденных штормами в ноябре прошлого года.

«Наиболее сильно пострадали марикультурные хозяйства в акватории Черного моря, прилегающем к Анапскому и Геледжикскому району, повреждено или уничтожено до 90% коллекторов. Работы по восстановлению будут вестись в этом году, в связи с чем ожидается существенное сокращение объемов производства моллюсков», — сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани.

По данным ведомства, за 2023 год объем производства устриц и мидий в регионе снизился на 3% или 13 т — до 379 т.

«Снижение объемов производства моллюсков связано с повреждением мидийных и устричных коллекторов в результате штормов, прошедших в Черном море в ноябре 2023 года», — пояснили в министерстве.

Кроме того, пострадали экспериментальные коллекторы — там проводили научно-исследовательские работы по адаптации к условиям Черного моря молоди тихоокеанской устрицы.

«Азово-Черноморским филиалом Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии ведется работа по оценке нанесенного штормами ущерба», — цитирует сообщение минсельхоза края «РБК Краснодар».

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