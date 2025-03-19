София Волик: при катаракте можно заменить хрусталик глаза и вернуть себе зрение

Гостья программы «Хорошее утро» — кандидат медицинских наук, рефракционный хирург офтальмологической клиники «Нью-Вижн» София Волик.

Все чаще людям ставят диагноз «Катаракта» — это когда хрусталик глаза со временем начинает мутнеть и, как следствие, падает зрение вплоть до полной его утраты. По словам Софии Волик, это «болезнь старости» и подвержены ей все пожилые люди.

О том, каковы первые симптомы катаракты, как замедлить ее развитие или вылечить полностью, рассказали в «Хорошем утре».