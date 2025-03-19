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София Волик: при катаракте можно заменить хрусталик глаза и вернуть себе зрение

Ссылка https://kuban24.tv/item/sofiya-volik-pri-katarakte-mozhno-zamenit-hrustalik-glaza-i-vernut-sebe-zrenie
София Волик: при катаракте можно заменить хрусталик глаза и вернуть себе зрение
Видео канала «Кубань 24»

Гостья программы «Хорошее утро» — кандидат медицинских наук, рефракционный хирург офтальмологической клиники «Нью-Вижн» София Волик.

Все чаще людям ставят диагноз «Катаракта» — это когда хрусталик глаза со временем начинает мутнеть и, как следствие, падает зрение вплоть до полной его утраты. По словам Софии Волик, это «болезнь старости» и подвержены ей все пожилые люди.

О том, каковы первые симптомы катаракты, как замедлить ее развитие или вылечить полностью, рассказали в «Хорошем утре».

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