Сочинский «Штурм» завоевал золото первого тура дивизиона «Лига Регион» по баскетболу

Видео канала «Кубань 24»

Сочинский «Штурм» — лидер в борьбе за кубанскую путевку на всероссийский финал по баскетболу 3 на 3. В Краснодаре завершился первый тур дивизиона «Лига Регион» в рамках Открытой межрегиональной лиги.

Игроки, в прямом смысле слова, прошли испытание на прочность. Драйв уличного баскетбола плюс краснодарское солнце. Выжили все, но лучше всех справилась с напряжением команда из Олимпийской столицы. В финале «Штурму» противостояли любители из геленджикского «Black Sea». Не самый результативный поединок показали курортники, зато напряженный. В пользу сочинцев — 8:7, у них золото.

«Выиграть удалось за счет поддержки, силы воли, духа. И за счет подготовки», — сказал игрок команды «Штурм» Евгений Ермоленко.

Третье место у представителей краевого центра, команды «1000 и 1 ночь». И, пожалуй, одной из самых интересных встреч была как раз битва за бронзу — краснодарское дерби. «Олтовиан» — самая возрастная команда на турнире. Статистику по возрасту подпортил лишь Икономиди-младший. Но и он внес свой профессиональный опыт в игру любителей.

«Играю за профессиональный клуб «Локомотив-Кубань» с 2008 года. Команду собирали из разных городов страны. В прошлом году взяли 7 место на чемпионате России. Тренируемся в «Баскет-холле», — сказал игрок команды «Олтовиан» Мирон Икономиди.

Первый тур Дивизиона «Лига Регион» прошел на площадке Кубанского государственного университета. Следующий раунд, в рамках Фестиваля уличных видов спорта, примет уже Сквер «Дружбы народов» 13 августа.