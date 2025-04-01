Сочинский нацпарк с 1 апреля повысил плату за посещение туристических объектов

С 1 апреля изменилась стоимость посещения Сочинского национального парка и парка «Дендрарий».

Вход на территорию рекреационных объектов обойдется в 300 рублей с человека. За посещение рекреационной зоны и зоны хозяйственного назначения придется заплатить 250 рублей.

Вход в обе части парка «Дендрарий» теперь стоит 500 рублей, для детей от 7 до 14 лет — 250 рублей.

В нацпарке напомнили, что с 1 марта ведется контроль за деятельностью экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Проводить экскурсии и сопровождать группы могут только аттестованные специалисты с идентификационной карточкой, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

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