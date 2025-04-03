Сочинский мясокомбинат развивает сотрудничество с кубанскими вузами

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Один из крупнейших производителей мясных деликатесов на юге России и Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина заключили договор о сотрудничестве.

Предприятие и вуз планируют взаимодействовать в рамках реализации образовательных программ, подготовки и переподготовки кадров, а также профоориентации.

Совместная работа началась 13 марта с презентации Сочинского мясокомбината студентам 2, 3 и 4 курсов. Во время встречи ребят познакомили с компанией, рассказали о производственной практике, вакансиях и социальной политике. Вопросы участников после презентации касались возможностей трудоустройства и карьерных перспектив.

«Такие мероприятия положительно влияют на приток молодых специалистов, в которых мы очень заинтересованы в связи с увеличением объемов производства. В Кубанском государственном аграрном университете обучают специалистов нужного нам профиля, поэтому мы расширяем сотрудничество с целевым вузом по ряду направлений», — прокомментировал директор Сочинского мясокомбината Рамиль Нигмадзянов.

В рамках договора будут реализованы программы по проведению производственных практик, трудоустройству студентов и научно-исследовательской работе на базе КубГАУ.

Специалисты предприятия примут участие в образовательном процессе: будут читать лекции и проводить семинары, что позволит повысить уровень и качество подготовки специалистов, необходимых предприятиям региона.

Сочинский мясокомбинат — один из крупнейших производителей колбас и мясных изделий на юге России, основанный в 1937 году. На предприятии созданы комфортные условия труда с учетом всех социальных гарантий, конкурентной заработной платы и высоких санитарных требований пищевого производства. Для привлечения персонала из других городов и регионов России внедрена программа релокации, в рамках которой высококвалифицированные кадры обеспечиваются жильем.

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