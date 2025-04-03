Сочинский мясокомбинат расширит географию поставок продукции

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Сочинский производитель мясных деликатесов расширяет линейку продукции и географию рынков сбыта. Со второго квартала 2025 года мясокомбинат планирует значительно увеличить поставки и присутствие не только на территории Краснодарского края, но и в соседних регионах. В данный момент прорабатываются элементы логистической цепочки.

Сейчас продукция Сочинского мясокомбината широко представлена в торговых точках Южного и Северо-Кавказского федерального округа.

«Выход на рынки других регионов страны – логичное продолжение активного развития предприятия. Для организации новых поставок мы тщательно изучаем вкусовые предпочтения потребителей. Затем отбираем продукцию, при необходимости дорабатываем рецептуры и добавляем новые линейки, чтобы представленные в супермаркетах мясные деликатесы отвечали запросам покупателей», — подчеркнул генеральный директор «Сочинского мясокомбината» Рамиль Нигмадзянов.

Предприятие продолжает экспортные поставки продукции в страны ближнего зарубежья. В Абхазию, Казахстан, Азербайджан, Грузию направляется порядка 16% произведенных мясных деликатесов. Первое место занимает соседняя республика Абхазия. На ее долю приходится свыше 60% мясных изделий, направляемых за рубеж.

Вся экспортируемая продукция проходит экспертизу соответствия требованиям страны-импортера. Успешный аудит мясных деликатесов Сочинского мясокомбината обусловлен стандартами качества, высоким уровнем культуры производства и вкусовыми характеристиками изделий.

Также в планах комбината расширение круга потребителей в рамках развития направления HoReCa в прибрежном кластере и других курортных городах юга страны.

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