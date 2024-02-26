Сочинские строители восстановили детский сад в Мариуполе

Объект сдали ко Дню защитника отечества. В планах сдать летом больницы и школу искусств. Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил об этом 26 февраля.

По словам главы города, около 400 строителей Сочи участвуют в ремонтно-восстановительных работах в Донецке, Мариуполе, Макеевке, Харцызске и Амвросиевке. Кроме того, перечень работ для сочинских подрядных организаций расширили до130 объектов из-за высоких темпов работ. Каждый четвертый объект ― социально значимый. Все стадии строительства находятся под постоянным контролем.

Копайгородский отметил, что сочинские строители уже восстановили свыше 30 многоквартирных домов в новых регионах РФ. Ремонтно-восстановительные работы проводятся по поручению Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. К сдаче готовятся еще 11 МКД. Сейчас завершается благоустройство придомовых территорий.

«Все задачи, которые ставит глава государства, выполняем. Вместе с жителями формируем и направляем в ЛНР и ДНР гуманитарные грузы, принимаем на реабилитацию семьи наших сограждан, оказываем необходимую поддержку участникам СВО и их родным. В вопросе помощи новым регионам нашей страны сплотились все горожане», ― написал мэр в Telegram.

Читайте также: переселенцы из новых регионов России рассказали, как обрели новый дом на Кубани.