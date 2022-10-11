Сочинская хоккейная команда «Деффчонки» выиграла открытый чемпионат Краснодарского края

Видео канала «Кубань 24»

Соревнования проходили в Сочи в течение трех дней во Дворце спорта «Большой». «Деффчонки» одержали три победы в четырех матчах и оказалась недосягаемы для соперниц.

Еще одна награда турнира — бронза — у представительниц кубанской столицы, коллектива «Косатки». Краснодарки собрались вместе в середине апреля. Этот турнир для них стал первым в жизни.

«Изначально у нас команда собиралась только из любителей. Спортшкольников практически нет. Это какие-то мамочки, у которых есть дети-хоккеисты, а кто-то сам любит хоккей как вид спорта», — сказал тренер команды «Косатки»Руслан Демьянов.

Помимо «Деффчонок» и «Косаток» за медали соревнований сражались два коллектива из Санкт-Петербурга — Red Rocket и «Россияночка» —, а также команда «Легенда» из Москвы. Столичные хоккеистки в итоге увезли домой серебро. Лучшим вратарем турнира стала голкипер «Косаток» Милана Канивец, а лучшим снайпером — игрок «Деффчонок» Кристина Евдокимова.