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Сочинская хоккейная команда «Деффчонки» выиграла открытый чемпионат Краснодарского края

Спорт
11.10.2022 14:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochinskaya-hokkejnaya-komanda-deffchonki-vyigrala-otkrytyj-chempionat-krasnodarskogo-kraya
Видео канала «Кубань 24»

Соревнования проходили в Сочи в течение трех дней во Дворце спорта «Большой». «Деффчонки» одержали три победы в четырех матчах и оказалась недосягаемы для соперниц.

Еще одна награда турнира — бронза — у представительниц кубанской столицы, коллектива «Косатки». Краснодарки собрались вместе в середине апреля. Этот турнир для них стал первым в жизни.

«Изначально у нас команда собиралась только из любителей. Спортшкольников практически нет. Это какие-то мамочки, у которых есть дети-хоккеисты, а кто-то сам любит хоккей как вид спорта», — сказал тренер команды «Косатки»Руслан Демьянов.

Помимо «Деффчонок» и «Косаток» за медали соревнований сражались два коллектива из Санкт-Петербурга — Red Rocket и «Россияночка» —, а также  команда «Легенда» из Москвы. Столичные хоккеистки в итоге увезли домой серебро. Лучшим вратарем турнира стала голкипер «Косаток» Милана Канивец, а лучшим снайпером — игрок «Деффчонок» Кристина Евдокимова.

Автор:
Евгений Резник
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