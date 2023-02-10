Сочинская фристайлистка выиграла второй этап Кубка России в дисциплине слоупстайл

В борьбе за золото Ксения Орлова опередила Анну Иванову из Санкт-Петербурга и Снежану Прайс из Башкирии.

Турнир проходил в Челябинской области. Там же в январе Орлова взяла серебро Кубка страны в другой олимпийской дисциплине — биг-эйр. Ксения — участница Игр в Пекине. Там она не прошла квалификацию.

При этом Орлова — самая молодая чемпионка России по фристайлу в истории. Она стала сильнейшей в 13 лет. Сейчас сочинке 17 лет.

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