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Сочинская фристайлистка выиграла второй этап Кубка России в дисциплине слоупстайл

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochinskaya-fristajlistka-vyigrala-vtoroj-etap-kubka-rossii-v-distsipline-sloupstajl
Видео канала «Кубань 24»

В борьбе за золото Ксения Орлова опередила Анну Иванову из Санкт-Петербурга и Снежану Прайс из Башкирии.

Турнир проходил в Челябинской области. Там же в январе Орлова взяла серебро Кубка страны в другой олимпийской дисциплине — биг-эйр. Ксения — участница Игр в Пекине. Там она не прошла квалификацию.

При этом Орлова — самая молодая чемпионка России по фристайлу в истории. Она стала сильнейшей в 13 лет. Сейчас сочинке 17 лет.

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