Сочинская фристайлистка выиграла второй этап Кубка России в дисциплине слоупстайл
Спорт
10.02.2023 19:55
В борьбе за золото Ксения Орлова опередила Анну Иванову из Санкт-Петербурга и Снежану Прайс из Башкирии.
Турнир проходил в Челябинской области. Там же в январе Орлова взяла серебро Кубка страны в другой олимпийской дисциплине — биг-эйр. Ксения — участница Игр в Пекине. Там она не прошла квалификацию.
При этом Орлова — самая молодая чемпионка России по фристайлу в истории. Она стала сильнейшей в 13 лет. Сейчас сочинке 17 лет.
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