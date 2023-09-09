Сочи стал самым популярным южным авианаправлением у россиян летом

По данным исследования одного из российских сервисов поездок и путешествий, чаще всего в Сочи туристы летали из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени и Новосибирска.

Аналитики выяснили, что среди всех южных направлений лидером стал Сочи. Средняя стоимость билета на самолет в Сочи составила около 12,4 тыс. рублей.

Самым популярным направлением для перелетов летом оказалась Москва. Средняя цена билета на самолет в одну сторону составила около 9,4 тыс. рублей. Чаще всего в столицу летали из Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Калининграда и Минеральных Вод.

Туристы чаще всего останавливались в отелях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Краснодара, Волгограда и Новосибирска. Ночь в отеле в Москве составил 4,2 тыс. рублей, в Санкт-Петербург — 5,1 тыс. рублей, в Сочи — 5,4 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

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