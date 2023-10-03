Сочи стал самым популярным направлением для отдыха с детьми в сентябре

Специалисты компании OneTwoTrip проанализировали данные о бронировании отелей для отдыха с детьми в сентябре.

В этом году семьи с детьми стали чаще ездить на отдых внутри страны в России — заказов внутри страны выросла на 10,6% до 82,3%. Самым популярным городом для семейного отдыха стал Сочи с долей бронирований 17%. Второе место занимает Москва — 15%, на третьем месте Санкт-Петербург — 12%.

В десятку самых популярных городов также попали Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж и Калининград.

Туристы с детьми предпочитают бронировать отели без питания — 55%. Большинство семей ездили отдыхать в сентябре на три дня — 76% все путешествий.

За границей самым востребованным курортом, куда семьи с детьми в сентябре приезжали чаще всего, стал Стамбул. В тройку также вошли Дубай и Анталья, сообщает РИА «Новости».

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