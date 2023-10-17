Сочи стал одним из лучших городов для фриланса в России

Сервисы для поиска работы провели опрос, чтобы выяснить какие города для фриланса предпочитают россияне.

Москву посчитали лучшим городом для фриланса 47% опрашиваемых. За ней следует Санкт-Петербург — 34%. На третьем месте Сочи — 21%. Помимо этого, Краснодар для фриланса предпочли 14% респондентов.

Одной из главных причин выбора города для фриланса стала доступность интернета, ее назвали 37% респондентов. Места для досуга и развлечений посчитали важными 32%. Помимо этого, в списки наиболее важных критериев развитый общественный транспорт — 22%.

Также важными критериями стали друзья и родственники — 19%. Хорошая погода и климат важны для 18% опрошенных. Хороший климат зачастую называли в тройке важнейших критериев при выборе городов на юге страны — Сочи и Краснодар. Большое количество кафе и ресторанов выбрали 17% участников опроса. Кроме этого, респонденты отмечали хорошую экологическую ситуацию — 14%, дешевое жилье — 7% и низкий уровень преступности — 3%, пишут «Известия».

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