Сочи с начала года посетили 7,4 млн туристов
Турпоток в Сочи с начала года к ноябрю составил 7,4 млн человек. Об этом 27 ноября рассказал мэр курорта Андрей Прошунин.
Глава города рассказал зампредседателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко о реализации на курорте нацпроектов «Туризм и гостеприимство» и «Молодежь и дети».
В частности, в этом году на курорте открыли четыре новых современных отеля, в общей сложности, на 1 тыс. номеров.
«Мы активно развиваем пляжный, оздоровительный и событийный туризм, ведем постоянную работу над повышением качества сервиса и доступности услуг, — написал Прошунин в своем Telegram-канале.
Сейчас в Сочи идет подготовка к зимнему сезону. Особое внимание уделяют безопасности.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», зимний сезон на курорте «Роза Хутор» в Сочи стартует 1 декабря и продлится минимум до 12 апреля.