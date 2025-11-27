Сочи с начала года посетили 7,4 млн туристов

Турпоток в Сочи с начала года к ноябрю составил 7,4 млн человек. Об этом 27 ноября рассказал мэр курорта Андрей Прошунин.

Глава города рассказал зампредседателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко о реализации на курорте нацпроектов «Туризм и гостеприимство» и «Молодежь и дети».

В частности, в этом году на курорте открыли четыре новых современных отеля, в общей сложности, на 1 тыс. номеров.

«Мы активно развиваем пляжный, оздоровительный и событийный туризм, ведем постоянную работу над повышением качества сервиса и доступности услуг, — написал Прошунин в своем Telegram-канале.

Сейчас в Сочи идет подготовка к зимнему сезону. Особое внимание уделяют безопасности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», зимний сезон на курорте «Роза Хутор» в Сочи стартует 1 декабря и продлится минимум до 12 апреля.

