Сочи Парк готов к первой ночной вечеринке

Текущий 2024 год — юбилейный для Сочи Парка.

Праздничные мероприятия начались в мае с открытия семейного воздушно-гоночного аттракциона «Соловей-разбойник» и премьеры шоу «Кругосветное приключение Богатыря» при участии 10 лучших цирков мира.

1 и 2 мая на сцене парка выступали звезды отечественной поп-музыки Хабиб и Иванушки International, а 12 мая состоялся торжественный запуск аттракциона «Богатырская застава» и мюзикла на льду Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

27 июля в Сочи Парке впервые пройдет Морская ночь, одна из четырех тематических вечеринок в рамках «Фестиваля стихий».

Дневная работа Сочи Парка завершится в 21:00, а с 21:30 до 02:00 на территории первого тематического парка страны будет проходить масштабный праздник для поклонников танцевальной музыки и аттракционов.

Хедлайнер Морской ночи DJ GROOVE – настоящая легенда российской электронной музыки. Под аккомпанемент звездного диджей сета на Площади Кота Ученого в Крае Науки и Фантастики пройдет грандиозная пенная дискотека, для которой задействуют 3 тыс. литров воды.

Все развлечения тематической Морской ночи связаны с водной стихией: гости увидят перфоманс «Подводный мир» на Аллее огней с огромными светящимися фигурами обитателей океанов, песочное шоу в Крае богатырей и примут участие в мастер-классе по изготовлению «морских» браслетов.

Для гостей ночного парка будут открыты водные аттракционы «Морская царевна» и «Буян», семейные «Карусель сказок», «Самоцветы» и «Чайные чашки», «Жар-птица» и «Змей Горыныч» новые аттракционы «Соловей-разбойник» и «Богатырская застава», которые появились в Сочи Парке в этом сезоне.

Морская ночь — первая вечеринка «Фестиваля стихий». Затем, 24 августа, в День рождения Змея Горыныча, пройдет Пламенная ночь, 7 сентября – Воздушная ночь, а 31 октября – праздник Земли в рамках Дня рождения Бабы Яги.

Больше информации на sochipark.ru.