Сочи отмечает 17-летие объявления курорта столицей Олимпийских игр 2014 года

Ровно 17 лет назад Сочи был выбран столицей Олимпийских игр. Главным конкурентом тогда стал город Южной Кореи Пхенчхан — он набрал 47 голосов.

Заявка российского курорта в решающем туре набрала 51 голос и забрала победу на проведение Олимпиады. Решение международного комитета объявили в Гватемале в 2007 году.

«И искренне поздравляю Сочи с победой и желаю сегодня праздновать, но уже завтра приступайте к работе, ее у вас теперь очень много», — отметил президент Международного олимпийского комитета (2001–2013 гг.) Жак Рогге.

Организация Олимпиады в Сочи была признана одной из лучших за все время проведения соревнований, а за церемониями закрытия и открытия Игр следил весь мир.