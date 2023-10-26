Сочи не удержался в топ-5 городов для бюджетного отдыха на Новый год

Туристы начинают активно бронировать отели на период новогодних праздников с 30 декабря по 8 декабря.

В целом по России количество заказов выросло в 1,8 раза за год, на страны ближнего зарубежья — в 3 раза. Спрос вырос, поскольку путешественники хотят успеть оплатить проживание наиболее выгодно.

Самым востребованным направлением оказалась Москва — на столицу приходится 14% всех бронирований по стране. В топ-3 также вошли Санкт-Петербург — 8% и Казань — 7%. Спрос на туристическое жилье в северной столице вырос почти в два раза за год.

На четвертом и пятом местах рейтинга расположились Нижний Новгород — 5% и Калининград — 3%. В прошлом году рейтинг замыкал Сочи, но там число ранних бронирований выросло всего на треть, в то время как Калининграде — более чем в 2 раза.

Оплачивают жилье туристы на Новый год в среднем на три дня. Средний чек вырос до 21,6 тыс. рублей — на 10%.

На отели приходится более 2/3 бронирований, на мини-гостиницы — 12%, апартаменты и апарт-отели — более 8%.

Забронировать жилье на новогодние каникулы сейчас можно в среднем за 6,4 тыс. рублей на двоих без завтраков. Средняя стоимость в Москве — около 7,1 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 7,2 тыс., в Казани — 8,9 тыс., в Нижнем Новгороде — 7 тыс. Самое бюджетное направление — Казань: там сутки в гостинице обойдутся в среднем в 6 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».

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