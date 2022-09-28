Сочи может претендовать на титул растущего мегаполиса
Общество
28.09.2022 16:46
Вслед за Краснодаром, получившего статус города-миллионника, на титул растущего мегаполиса может претендовать Сочи.
В крае это второй по величине город. Только по данным Росстата, на курорте проживает 10% населения — свыше 564 тыс. человек. Такую цифру назвал глава города, общаясь с журналистами.
Алексей Копайгородский отметил, что помимо официальных данных переписи, есть еще и объективные цифры нагрузки на инфраструктуру. И судя по информации, представленной ресурсоснабжающими и муниципальными предприятиями, за последние два года сочинцев стало больше — 720 тыс. человек. Тенденцию на «прирост населения» учитывает и новый генеральный план развития города-курорта.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», число жителей Сочи за последние 10 лет выросло почти вдвое.
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