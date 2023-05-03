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Сочи, Краснодар и Горячий Ключ вошли в топ-10 популярных солнечных городов для отдыха весной

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochi-krasnodar-i-goryachij-klyuch-voshli-v-top-10-populyarnyh-solnechnyh-gorodov-dlya-otdyha-vesnoj
Сочи, Краснодар и Горячий Ключ вошли в топ-10 популярных солнечных городов для отдыха весной
Фото пресс-службы администрации Сочи

Международный день Солнца отмечают 3 мая.

К этой дате российский сервис бронирования Tvill.ru провел опрос и выяснил, какие из солнечных городов, где количество солнечных часов в году больше 2 тыс., являются самыми популярными для отдыха весной.

Первое место занял Сочи, где число солнечных часов в году превышает 2 тыс. 177 тыс. Здесь отдых бронируют в среднем на 7 ночей по цене в сутки с человека за номер 2,8 тыс. рублей.

На втором месте — Краснодар, где в году в среднем насчитывается 2 тыс. 139 тыс. солнечных часов. В столице Кубани отдых бронируют продолжительностью 3 дня по цене 2,6 тыс. рублей за номер в сутки. На третьем месте — Севастополь (2 тыс. 350 часов). Туристы останавливаются там в среднем на 5 ночей.

Дальше места распределились следующим образом: Дербент, Владивосток, Астрахань, Горячий Ключ, Красноярск, Улан-Удэ и Омск, сообщает пресс-служба Tvill.ru.

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