Сочи и Краснодар вошли в десятку лучших городов страны для шопинга

Российский сервис электронных платежей и портал по подбору работы определили самые популярные города России для шопинга.

Первое место в списке у Москвы — 59% респондентов назвали столицу лучшим городом для шопинга. На втором месте — Санкт-Петербург. Туда отправиться за покупками хотели бы 36% опрошенных. Третье и четвертое место между собой поделили Казань и Калининград, набрав по 14% голосов.

Топ-5 рейтинга закрыл Владивосток с результатом в 12% голосов. Следом, уступив 1%, идет Екатеринбург. Седьмое и восьмое место списка разделили Сочи и Краснодар, набрав по 9%. Также в десятку лучших городов страны для шопинга вошли Новосибирск и Нижний Новгород — за них проголосовали 7% и 6% опрошенных соответственно.

При прохождении опроса 69% респондентов опирались на число ТЦ и других торговых площадок в городах. Еще около 40% участников исследования делали акцент на присутствии международных брендов. Для почти трети опрошенных было важно, чтобы в городе имелись локальные марки и дизайнеры. Других 21% респондентов волновало наличие низких цен на вещи, пишет «Газета.Ru».

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