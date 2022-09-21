Сочи и Краснодар попали в топ-5 городов для жизни после выхода на пенсию

Фото пресс-службы администрации Сочи

Специалисты провели опрос среди жителей России, чтобы выяснить, где они хотели бы жить после выхода на пенсию.

Согласно исследованию, самый привлекательный город для жизни на пенсии — это Сочи. Кубанский курорт выбрали 47% опрошенных. На втором месте Москва — 35%, на третьем месте Санкт-Петербург — 29%.

В пятерку наиболее привлекательных городов для жизни после выхода на пенсию также вошли Калининград — 27% и Краснодар — 26%. Также жители РФ рассматривают для переезда в пенсионном возрасте Казань, Нижний Новгород и Тюмень. Эти города выбрали 24% опрошенных.

Основная причина для смены места жительства при выходе на пенсию — климат. Об этом заявили 41% респондентов, сообщает «Известия».

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