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Со студентами Краснодарского монтажного техникума провели занятие по профориентации

Общество
28.10.2022 09:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/so-studentami-krasnodarskogo-montazhnogo-tehnikuma-proveli-zanyatie-po-proforientatsii
Видео канала «Кубань 24»

Специалисты службы занятости рассказали подросткам о программе «Первое рабочее место». Это молодежный кадровый резерв, формирующийся из базы студентов и выпускников, которые ищут работу.

«Вы наши молодые кадры, которые мы бы хотели сегодня информировать о важных аспектах вашего будущего трудового стажа, дам вам ответы на вопросы о трудовых отношениях», — сказала заместитель начальника отдела кадрового центра «Работа России» Татьяна Рябиченко.

Проект «Первое рабочее место» реализуют ежегодно, занятия проводят с февраля по ноябрь. Возраст участников — от 18 до 25 лет.

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