Смола и синтетические елочные украшения могут стать причиной аллергии

Врач-аллерголог назвала основные причины возникновения аллергии на живую и искусственную ель.

По словам аллерголога Марины Суворовой, искусственная или живая ель может стать причиной возникновения аллергии. Аллергию может вызвать пластик или синтетический материал, из которого сделала искусственная ель. В таком случае, дерево надо промыть от пыли перед тем, как установить в комнате.

«В случае с живым деревом реакцию может вызывать, например, смола, которая выделяется из ствола. Также аллергия может быть вызвана грибком, который может находиться в древесине. Помимо этого, реакция может начаться из-за химических веществ, которыми обрабатывают деревья» — пояснила специалист.

Кроме того, аллергия может возникнуть на синтетические елочные украшения — мишуру, дождик, гирлянды, игрушки и искусственный декоративный снег.

По словам специалиста, в случае появления аллергии на хвою или пластик следует поискать альтернативу или начать принимать антигистаминные препараты, а также чаще проветривать комнату, пишет RT.

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