СМИ: звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри найден мертвым

О смерти 54-летнего актера стало известно в ночь на 29 октября.

Сообщается, что тело Мэттью Перри обнаружили 28 октября в джакузи в его доме в районе Лос-Анджелеса. В качестве причины смерти называют остановку сердца.

По данным СМИ, за несколько часов до смерти актер вернулся после двухчасовой игры в пикбол. Это вид спорта, сочетающий в себе элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса.

«Наши источники сообщают, что его нашли в джакузи дома, и нам сообщили, что на месте происшествия не было обнаружено никаких наркотиков», — сообщает портал TMZ.

Известно, что ранее Мэттью Перри страдал зависимостью от алкоголя и запрещенных веществ и неоднократно проходил курсы реабилитации.

Мэттью Перри снимался во многих телешоу и фильмах (в основном, в комедиях), однако широкую известность ему принес ситком «Друзья». Он длился 10 сезонов с сентября 1994 года по май 2004 года. Сериал шесть премий Emmy и один «Золотой глобус».

Читайте также: ушел из жизни композитор «Бременских музыкантов» Геннадий Гладков.