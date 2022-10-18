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СМИ: улетевший в США внук Пугачевой продает недвижимость в Краснодарском крае

Общество
18.10.2022 17:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-uletevshij-v-ssha-vnuk-pugachevoj-prodaet-nedvizhimost-v-krasnodarskom-krae
СМИ: улетевший в США внук Пугачевой продает недвижимость в Краснодарском крае
Никита Пресняков. Фото из личных соцсетей

Внук Аллы Пугачевой и сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте — 31-летний Никита Пресняков после объявления в России частичной мобилизации улетел в США.

Ему принадлежит земельный участок с одноэтажным зданием в одной из кубанских станиц, в какой именно не уточняется. Сейчас в этом здании находится магазин одной из популярных торговых сетей.

Принадлежащую Никите Преснякову недвижимость в Краснодарском крае выставили на продажу. Стоимость здания с участком оценили в 20 млн рублей.

С 2002 по 2006 год Алла Пугачева владела бизнесом на Кубани. У нее был завод в Крымске, на котором выпускали тематические чипсы и джин-тоник в баночках, сообщает «Комсомольская правда».

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