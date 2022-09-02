СМИ: таксопарки «Яндекса» через год могут столкнуться с дефицитом автомобилей
Экономика
02.09.2022 13:26
По данным источника, руководство «Яндекса» попросило «Автоваз» о поставках автомобилей для лизинговых компаний, сотрудничающих с сервисом «Яндекс.Такси».
Для обновления таксопарков «Яндексу» ежегодно необходимо 50 тыс. автомобилей. Сейчас дефицита автомобилей у компании нет. Однако специалисты предполагают, что существует риск столкнуться с ним примерно через год.
Кроме того, руководство «Яндекса» ведет переговоры о поставках автомобилей с китайскими производителями Chery и BAIC Group, а также с белорусским автоконцерном Unison.
Сейчас в автопарках «Яндекс.Такси» помимо Lada используют машины от Volkswagen, Skoda и Kia. Однако с марта 2022 года эти производители прекратили поставки автомобилей в дилерские центры РФ, сообщает Forbes.
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